Адвокат Бориса Шпигеля рассказал о его позиции по банкротству ГК «Биотэк»

Измайловский суд Москвы 25 января огласит приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бывшему сенатору от этой же области, основателю группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю по делу о многомиллионной взятке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии