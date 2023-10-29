Арабские страны в ООН собираются совместно добиваться прекращения огня в Газе

Заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа по инициативе арабских стран пройдет 30 октября. Все они стоят на одной позиции и намерены требовать немедленного прекращения огня а палестинском анклаве, сообщилРИА Новости постоянный представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в ООН Маджид Абдель Фаттах.