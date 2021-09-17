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В Удмуртии стартовало трёхдневное голосование

В Удмуртии в 8:00 по местному времени открылись все избирательные участки. В течение трёх дней жители республики будут выбирать депутатов Государственной думы VIII созыва, а также депутатов советов депутатов муниципальных округов в 25 районах.

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