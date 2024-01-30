«Зов народа» требует завести уголовное дело на режиссера «Мастера и Маргариты»

Общественные деятели из движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности с призывами расследовать деятельность режиссера Михаила Локшина, который занимался созданием новой экранизации Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», передает MSK1.