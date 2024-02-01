ASML показала первый рекламный фильм, который никто не снимал — почти всё в нём сделал ИИНидерландская компания ASML — безусловный лидер рынка литографических сканеров для производства полупроводников — представила «первый рекламный фильм», созданный искусственным интеллектом.
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