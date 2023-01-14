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На Крымском мосту досрочно восстановили автомобильное движение

На Крымском мосту возобновлено автомобильное движение, которое было приостановлено с 4.00 субботы, 14 января, в связи с ремонтно-восстановительными работами.

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