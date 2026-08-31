Юрий Колокольников с женой, Карина Истомина и Нино Нинидзе посетили показ в ЦУМе

В Центральном универмаге Москвы прошёл ежегодный показ TSUM Fashion Show. Мероприятие посетили селебрити и светские гости: Юрий Колокольников с женой Вильмой Кутавичюте, Карина Истомина, Нино Нинидзе, Ксения Дукалис, дочь миллиардера Зияда Манасира Дана, Юлия Калманович, Мария Лобанова, Сарина и Эммануэль Турецкие и другие.
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