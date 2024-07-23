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Царьград

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В Амурской области мигрант домогался до 11-летней девочки в магазине

В Амурской области мигрант домогался до 11-летней девочки в магазине

Всё произошло там, где трудился новый гражданин, причём под камерами наблюдения.Мигрант из Таджикистана, 50-летний Джобиров Комилджон попал на видео, когда в торговом центре Амурской области домогался до 11-летней девочки.

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