Русский оборонно-промышленный комплекс готовится к потенциальному конфликту с Европой. Военный аналитик Игорь Коротченко подчеркивает, что сохранять лидерство в производстве вооружений важно в условиях милитаризации Евросоюза.
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