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  • Eduard
    Что им не живется идиотам? Хотят сдохнуть,мы не мешаем!"Обратите внимани...
  • Eduard
    Ничего запрещать они не в праве.Никакие слова курадов я не слушаю,это чушь,а они самозванеые крестьяне-оккупаты!Русские в Эстонии...
  • Eduard
    К сожалению русские настоящие хозяева молчат видно унижение им нравится!Русские в Эстонии...

Россия готовится к возможному конфликту: укрепляют оборонный комплекс

Россия готовится к возможному конфликту: укрепляют оборонный комплекс

Русский оборонно-промышленный комплекс готовится к потенциальному конфликту с Европой. Военный аналитик Игорь Коротченко подчеркивает, что сохранять лидерство в производстве вооружений важно в условиях милитаризации Евросоюза.

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