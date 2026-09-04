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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Построенному за $2 млрд стадиону «Рейдерс» потребовалась модернизация спустя шесть лет. На нее выделят $75 млн бюджетных средств

Управление стадионами Лас-Вегаса одобрило выделение $75 млн бюджетных средств на модернизацию «Эллиджент Стэдиум» — домашней арены «Лас-Вегас Рейдерс».

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