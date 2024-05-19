Система ПВО Пакистана: зенитные пулемётные и артиллерийские установки

Пакистанские подразделения противовоздушной обороны оснащены широким спектром вооружения: 12,7–14,5-мм зенитными пулемётами, 20-, 35-, 37-, 40- и 57-мм буксируемыми скорострельными артиллерийскими орудиями и самоходными установками.
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