❗️⚡️Окончательно подтверждается информация о поставке ВВСУ многоцелевых тактических истребителей «Mirage-2000-5» (и, вероятно, «Mirage-2000-9»).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Окончательно подтверждается информация о поставке ВВСУ многоцелевых тактических истребителей «Mirage-2000-5» (и, вероятно, «Mirage-2000-9»).