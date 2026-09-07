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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе отдал бы «Золотой мяч» себе: «Но у нас нет диктата мысли, понимаю и других. Когда я смотрю на аргументы и конкуренцию, то говорю себе, что это не было бы ограблением»

Килиан Мбаппе вручил бы « Золотой мяч » себе. «За кого голосую я? За себя.  Но я могу понять тех, кто голосует иначе, у нас нет диктата мысли.

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