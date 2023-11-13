Обнуление из правил

Не успели российские сотовые операторы в начале 2023 года придумать новый способ увеличения доходов — введение платы за раздачу интернет-трафика со смартфона по технологии Wi-Fi — как Федеральная антимонопольная служба это пресекла.
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