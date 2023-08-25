Митрополит Марк рассказал, как не бояться смерти

В очередном выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопросы: должен ли христианин думать о смерти? Как её не бояться? Владыка напоминает: важно помнить, что итогом нашей жизни всегда является смерть.