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Митрополит Марк рассказал, как не бояться смерти

В очередном выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопросы: должен ли христианин думать о смерти? Как её не бояться? Владыка напоминает: важно помнить, что итогом нашей жизни всегда является смерть.

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