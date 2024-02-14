В Авдеевке ликвидирован «высокопоставленный» штурмовик ВСУ Тарас Трелевский

вага карлито

Бандеровская бредь по малу подберет всех своих последователей! Они кстати уже не актуальны ибо время их вышло ! Наверное с трудом ноне можно найти того кто скачет и прославляет бандеру! Так что апофеозом будет когда сами люди начнут от них сторонится или же еще радикально от них избавляться! Вряд ли в будущем найдутся сторонники бреди ! Память она избирательна от части!))