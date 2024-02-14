В Авдеевке уничтожен командир штурмовой роты 711 полка Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины Тарас Трелевский, рассказал автор Telegram-канала «Шёпот фронта» Руслан Татаринов.
В Авдеевке ликвидирован «высокопоставленный» штурмовик ВСУ Тарас Трелевский
Комментарии
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вага карлито
Бандеровская бредь по малу подберет всех своих последователей! Они кстати уже не актуальны ибо время их вышло ! Наверное с трудом ноне можно найти того кто скачет и прославляет бандеру! Так что апофеозом будет когда сами люди начнут от них сторонится или же еще радикально от них избавляться! Вряд ли в будущем найдутся сторонники бреди ! Память она избирательна от части!))
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