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В Авдеевке ликвидирован «высокопоставленный» штурмовик ВСУ Тарас Трелевский

В Авдеевке ликвидирован «высокопоставленный» штурмовик ВСУ Тарас Трелевский

В Авдеевке уничтожен командир штурмовой роты 711 полка Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины Тарас Трелевский, рассказал автор Telegram-канала «Шёпот фронта» Руслан Татаринов.

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Комментарии
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вага карлито
Бандеровская бредь по малу подберет всех своих последователей! Они  кстати уже не актуальны ибо время их вышло ! Наверное  с трудом ноне можно найти того кто  скачет и прославляет бандеру! Так что апофеозом будет когда сами люди начнут от них сторонится или же еще радикально от них  избавляться! Вряд ли в будущем  найдутся сторонники  бреди ! Память она избирательна от части!))
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