Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    давно пора и не только эту парочку лишить имущества...В Госдуме предлож...
  • Александр Пятнистый
    Нечего ему тут делать. Армянин должен жить в Армении. Тем более, сидел за наркотуПервый иск на реш...
  • Е Пронина
    и вот за это чмо наши парни гибнут на СВО????????Бастрыкин ,возбуди уголовное дело, кто организатор? остальных в коло...В Астрахани непра...

70 лет назад КПСС передала Крым Украине

70 лет назад КПСС передала Крым Украине

Знаменательная дата, однако. Впервые вопрос о передаче Крыма Украине был поднят на заседании Президиума ЦК КПСС (позднее этот орган стали называть Политбюро) 25 января 1954 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Моргунов
ПЕРЕДАЛ ТУПОРЫЛЫЙ КУКУРУЗНИК. ПОЛПИСАЛ ПЕРЕДАЧУ К, ВОРОШИЛОВ. ОБРАЗОВАНИЕ ОНОГО-НЕ ОКОНЧЕНЫЕ ЧЕТЫРЕ КЛАССА ??????????
Ответить
17 час.
владимир рябченко
вот так играя словами можно всЁ извратить... не КПСС передала Крым Украине...!!! в тексте всЁ не так... обсуждали о передаче не Крыма, а Крымской области... Это было хозяйственно обосновано... внутри одной страны!!! Нэзалэжной Украины тогда не существовало... Политические поводы были притянуты за уши... А вот хозяйственные связи и логистика говорили в пользу передачи... А вот ренегаД Ельцин точно Кравчуку отдал... Предав и Советский народ, и русский заодно... КОМПАС попал видимо в поле действия магнитной аномалии... Стороны света попутал... КПСС руководящая и направляющая... Ум, честь и совесть... а потом дело дошло до &quot;образованного&quot; кукурузника и пропойцы из Свердловска... Решение принимал ВЛАСТЬ... Советы... да ещё и Верховные... за фото газеты респект...
Ответить
15 час.
владимир рябченко
А про наследников КПСС вообще Сюр... ряженные
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх