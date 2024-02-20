70 лет назад КПСС передала Крым Украине

владимир рябченко

вот так играя словами можно всЁ извратить... не КПСС передала Крым Украине...!!! в тексте всЁ не так... обсуждали о передаче не Крыма, а Крымской области... Это было хозяйственно обосновано... внутри одной страны!!! Нэзалэжной Украины тогда не существовало... Политические поводы были притянуты за уши... А вот хозяйственные связи и логистика говорили в пользу передачи... А вот ренегаД Ельцин точно Кравчуку отдал... Предав и Советский народ, и русский заодно... КОМПАС попал видимо в поле действия магнитной аномалии... Стороны света попутал... КПСС руководящая и направляющая... Ум, честь и совесть... а потом дело дошло до "образованного" кукурузника и пропойцы из Свердловска... Решение принимал ВЛАСТЬ... Советы... да ещё и Верховные... за фото газеты респект...