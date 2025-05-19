Зеленский привёз в Ватикан икону, написанную на ящике из-под снарядов, Вэнс встретился с главой киевского режима

Если папа не едет к тебе, то ты едешь к папе. Примерно так можно охарактеризовать поведение главы киевского режима, который «нагрянул» в Ватикан, чтобы попросить оружия и денег поздравить с избранием нового главу римской католической церкви Льва XIV.
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