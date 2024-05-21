Группа российских бойцов спаслась от дронов благодаря «костюмам-невидимкам»

Группа российских военных в течение трех дней сидела в убежище, пережидая обстрел со стороны ВСУ, после чего выбралась в безопасное место благодаря маскировочным «костюмам-невидимкам», передает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик изделий HiderX.
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