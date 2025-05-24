25 млрд руб. дали Узбекистану, чтобы "нас уничтожить"?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Ирина Некрасова
Бастрыкин всё верно озвучил и справедливо возмутился. Но то, что он сказал, россияне давно мучительно испытывают на себе. А каковы выводы, итоги и действия по исправлению ситуации-то? И существует ли реальная возможность прекратить деятельность  &quot;мощного лобби&quot; в правительстве? Почему нигде и никогда не звучат фамилии этих изменников Родины?! Народ ждет конкретных шагов власти, а бла-бла уже все уши прожужжали людям...
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