Патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении справедливого мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться за мир и справедливость. Об этом он сообщил 6 января на рождественском богослужении в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии