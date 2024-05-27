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10 вещей, по которым мы скучаем в современных автомобилях

10 вещей, по которым мы скучаем в современных автомобилях

Ностальгируем, вспоминая полезные (и не очень) функции в машинах, которые так и остались в прошлом. А жаль! Mercedes-Benz S-Class (W140), фото: Официальный сайт Trasco BremenЗаметили, как сильно поменялись автомобили за последний десяток лет? Ладно, снаружи может и не особо, но интерьер-то изменился кардинально.

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