10 вещей, по которым мы скучаем в современных автомобилях

Ностальгируем, вспоминая полезные (и не очень) функции в машинах, которые так и остались в прошлом. А жаль! Mercedes-Benz S-Class (W140), фото: Официальный сайт Trasco BremenЗаметили, как сильно поменялись автомобили за последний десяток лет? Ладно, снаружи может и не особо, но интерьер-то изменился кардинально.