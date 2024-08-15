В День города в центре Кургана откроют площадку нейрографики

На Центральной площади Кургана в День города, 31 августа, развернется площадка нейрографики. Ее организуют в рамках международного фестиваля «НейроСтритАрт», сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии