Видео: в Apple показали, как iPhone испытывают на прочность

Тестирование iPhone водой / © Marques Brownlee Браунли побывал в стенах технологической корпорации Apple и увидел, как смартфон проходит различные этапы проверки водой, а также тесты на устойчивость к падениям и сильной тряске.
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