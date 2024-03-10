Адвокат и брат Алвеса опровергли информацию о его самоубийстве

Представители футболиста назвали слухи жестокостью и спекуляциями.фото: wikipedia.org/CC BY-SA 3.0--> Сообщения о самоубийстве футболиста Дани Алвеса, который был приговорён за изнасилование к 4,5 годам тюрьмы, не соответствуют действительности.
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