Эксперт в сфере военного дела Владимир Козин выступил с утверждением о том, что следует соблюсти три крайне важных условиях, которые создадут возможность для окончательной победы в специальной военной операции, проводимой на украинских территориях.
Эксперт в сфере военного дела Владимир Козин выступил с утверждением о том, что следует соблюсти три крайне важных условиях, которые создадут возможность для окончательной победы в специальной военной операции, проводимой на украинских территориях.
Свежие комментарии