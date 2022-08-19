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Военный эксперт Козин назвал три шага для успешного завершения СВО

Военный эксперт Козин назвал три шага для успешного завершения СВО

Эксперт в сфере военного дела Владимир Козин выступил с утверждением о том, что следует соблюсти три крайне важных условиях, которые создадут возможность для окончательной победы в специальной военной операции, проводимой на украинских территориях.

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