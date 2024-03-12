Акция Белорусского союза женщин "Быть мамой круто!" стартовала в вузах страны

Как своевременно запланировать беременность? С чем может столкнуться молодая мама и какой оптимальный возраст рождения ребенка? В учреждениях высшего образования страны стартовала акция Белорусского союза женщин "Быть мамой круто!".
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