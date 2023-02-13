Где мы были восемь лет. Политические уроки «минских соглашений» в их восьмую годовщину

Мирон Орловский. Сегодня годовщина подписания вторых минских соглашений, когда в феврале 2015-го после катастрофы под Дебальцево опасавшийся развала фронта в Донбассе Петр Порошенко прибыл в столицу Белоруссии на саммит Нормандской четверки.