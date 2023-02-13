Закон и Порядок

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Где мы были восемь лет. Политические уроки «минских соглашений» в их восьмую годовщину

Где мы были восемь лет. Политические уроки «минских соглашений» в их восьмую годовщину

Мирон Орловский.  Сегодня годовщина подписания вторых минских соглашений, когда в феврале 2015-го после катастрофы под Дебальцево опасавшийся развала фронта в Донбассе Петр Порошенко прибыл в столицу Белоруссии на саммит Нормандской четверки.

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