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Царьград

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Мэр Краснодарa пообещал помочь пострадавшим в восстановлении документов

Мэр Краснодарa пообещал помочь пострадавшим в восстановлении документов

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что власти и полиция помогут горожанам, пострадавшим от атаки БПЛА, восстановить документы.

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