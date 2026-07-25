Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не продают вооружение Украине. «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО.
Трамп открестился от продажи оружия Украине
Комментарии
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Сергей Дмитриев
"Меняет окраску хамелеон, //бессовестно и умело // пусть буду двуличным - считает он // зато абсолютно целым." ( это и про Алиева)
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1 м.
Игорь Кузнецов
Позиция Трампа ясная - заработать на продаже оружия, но не передавать его бесплатно, как при Байдане. С Европой у США дисбаланс в торговле, нужно что-то предпринимать. А заверения о "мирных инициативах" - обычная политика, в общем как всегда - "Миру - мир!".
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1 м.
ВМ
Вениамин Мельников
Конечная цель Трампа -при помощи оружия США и чужими руками развалить и поделить Россию и Украину. А у нас спецпредставитель ездит в Майами и ведет переговоры с зятем Трампа.О чем? Лавров в курсе?
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1 м.
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