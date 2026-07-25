Трамп открестился от продажи оружия Украине

Сергей Дмитриев "Меняет окраску хамелеон, //бессовестно и умело // пусть буду двуличным - считает он // зато абсолютно целым." ( это и про Алиева)

Игорь Кузнецов Позиция Трампа ясная - заработать на продаже оружия, но не передавать его бесплатно, как при Байдане. С Европой у США дисбаланс в торговле, нужно что-то предпринимать. А заверения о "мирных инициативах" - обычная политика, в общем как всегда - "Миру - мир!".