Французский аналитик: Вывод войск Франции из Нигера - сигнал об отступлении западной мощи, которое усугубилось в связи с конфликтом на Украине

Западные аналитики, оценивая ситуацию на Украине, комментируют происходящее в других регионах мира. Если одни склонны полагать, что коллективный Запад за счёт Украины пытается расширить своё влияние в мире, то другие видят обратные процессы.
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