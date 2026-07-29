«Пыталась ногу засунуть Максимке в…?!» Пугачёва раскрыла «тайну трости» и вызвала у россиян жалость

Svetlana Kuzmina

Понятно, что ПуГалкины пришли на это мероприятие из-за денег, 50 тыс.долл. на дороге не валяются. А вообще-то, этот сельский фестиваль пора прикрывать - одно позорище и убытки. Да и смотреть на динозавров от эстрады смешно и не очень приятно. Пугачёва в мини-юбке, из под которой торчат ножки-рожки и лицом мумии, видимо думает, что очень сексуальна, но это говорит только о том, что маразм не за горами. Сразу вспоминается её песня "Я тебя поцеловала": "Я ведь тоже плохо кончу, Будет клином свет в окошке, Перед смертью злобно корчась, Как ободранная кошка." Так оно и произошло.