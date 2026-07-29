Кто-то её выражает агрессивно, вспоминая бегство исполнительницы вслед за относительно молодым мужем-иноагентом, другие - вполне искренне сочувствуют, забывая даже о «холопах» и всём прочем: настолько аудитория не узнала ослабевшую «беглянку».
«Пыталась ногу засунуть Максимке в…?!» Пугачёва раскрыла «тайну трости» и вызвала у россиян жалость
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Понятно, что ПуГалкины пришли на это мероприятие из-за денег, 50 тыс.долл. на дороге не валяются. А вообще-то, этот сельский фестиваль пора прикрывать - одно позорище и убытки. Да и смотреть на динозавров от эстрады смешно и не очень приятно. Пугачёва в мини-юбке, из под которой торчат ножки-рожки и лицом мумии, видимо думает, что очень сексуальна, но это говорит только о том, что маразм не за горами. Сразу вспоминается её песня "Я тебя поцеловала": "Я ведь тоже плохо кончу, Будет клином свет в окошке, Перед смертью злобно корчась, Как ободранная кошка." Так оно и произошло.
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1 м.
Игорь Кинжалов
Пытаясь засунуть ногу в ж... Галкина, А.Б. хотела сделать приятное своему мужу, ибо знала какое у него самое чувствительное место...
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1 м.
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