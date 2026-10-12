«Рязань-ВДВ» разгромила «Челмет» со счётом 8:0

Счет 8:0 в матче против челябинского «Челмет», шайбы забросили семь игроков «Рязани-ВДВ».Хоккеисты «Рязани-ВДВ» сегодня устроили настоящее шоу для своих зрителей: наша команда со счетом 8:0 разгромила челябинский «Челмет».
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