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Рязанские новости

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«Рязань-ВДВ» разгромила «Челмет» со счётом 8:0

«Рязань-ВДВ» разгромила «Челмет» со счётом 8:0

Счет 8:0 в матче против челябинского «Челмет», шайбы забросили семь игроков «Рязани-ВДВ».Хоккеисты «Рязани-ВДВ» сегодня устроили настоящее шоу для своих зрителей: наша команда со счетом 8:0 разгромила челябинский «Челмет».

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