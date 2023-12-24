L’Express: Без дивизий западной техники Украине поможет только чудо

Обозреватель французского журнала L’Express Фредерик Ансель выразил мнение, что если ситуация на Украине останется неизменной, то в 2024 году президент России Владимир Путин может одержать тактическую победу.
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