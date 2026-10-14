Выплата за первую половину ноября 2026 года у сотрудников на пятидневке будет меньше, чем за вторую, если зарплата рассчитывается по окладу пропорционально отработанным дням.
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