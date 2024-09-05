Печальный финал империи Наполеона III Капитуляция Наполеона III в Седане на картине неизвестного художника В предыдущих статьях было рассказано о происхождении и молодости Луи Наполеона, его пути к власти во Франции, первых успехах нового императора.
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