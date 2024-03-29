В Госавтоинспекции прокомментировали ситуацию с электросамокатами в Перми

ПЕРМЬ, 29 марта, ФедералПресс. В Госавтоинспекции по Перми рассказали о том, как будет действовать дорожная полиция, если изменятся правила для передвижения для владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе.
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