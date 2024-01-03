Синдром горящего рта и еще 10 причин, почему жжет язык

Иногда один и тот же симптом может указывать сразу на несколько заболеваний. На что нужно обратить внимание, если у вас часто жжет во рту? Как избавиться от неприятных ощущений? Ответы на эти вопросы в своем телеграм-канале дает гастроэнтеролог Мария Лопатина.