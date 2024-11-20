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Китай

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На COP29 обнародована климатическая инициатива для поддержки фермеров "Бакинская гармония"

Баку, 19 ноября /Синьхуа/ -- На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата /COP29/ во вторник была обнародована климатическая инициатива "Бакинская гармония", направленная на повышение устойчивости фермеров к изменению климата и на развитие устойчивого сельского хозяйства.

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