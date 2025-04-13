Какой должна быть вентиляция в доме

Хорошо организованная вентиляция – это залог комфорта и здорового микроклимата в жилом помещении. Попробуем разобраться, каким образом можно устроить вентиляционную систему, и каких ошибок при этом следует избегать.
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