Спортшкола «Арктика» открылась в Ноябрьске после капремонта

Строители завершили капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва «Арктика». В здании сделали перепланировку, а жители города помимо привычных уже секций смогут посещать тренажерный и фитнес-залы, рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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