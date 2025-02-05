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Google потратит на развитие вычислительной инфраструктуры в этом году до $75 млр...

Google потратит на развитие вычислительной инфраструктуры в этом году до $75 млрдКорпорация Alphabet, в состав которой входит компания Google, отчиталась на этой неделе о финансовых итогах четвёртого квартала прошлого года.

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