Google потратит на развитие вычислительной инфраструктуры в этом году до $75 млр...

Google потратит на развитие вычислительной инфраструктуры в этом году до $75 млрдКорпорация Alphabet, в состав которой входит компания Google, отчиталась на этой неделе о финансовых итогах четвёртого квартала прошлого года.
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