Туляк обокрал магазин в Алексине

Мужчина обокрал магазин на Тульской улице в Алексине. Об этом сообщает УМВД по Тульской области. Безработный 36-летний житель Ленинского городского округа Тулы вынес из торгового зала дорогостоющие товары.
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