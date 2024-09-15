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Туляк обокрал магазин в Алексине

Туляк обокрал магазин в Алексине

Мужчина обокрал магазин на Тульской улице в Алексине. Об этом сообщает УМВД по Тульской области. Безработный 36-летний житель Ленинского городского округа Тулы вынес из торгового зала дорогостоющие товары.

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