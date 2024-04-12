Сотрудники Управления по контролю наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с членом Общественного совета провели лекторий антинаркотической направленности

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с членом Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области, кандидатом медицинских наук, доцентом Андреем Фунтиковым провели для слушателей Центра профессиональной подготовки Главного управления профилактический лекторий антинаркотической направленности по теме: «Наркотическая зависимость.