Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 866 подписчиков

В Киеве "ад": Километровые столбы огня - 16 "Искандеров" сровняли всё с землёй. В Кривом Роге и Полтаве кладбище. Рванули генеральский штаб

В Киеве "ад": Километровые столбы огня - 16 "Искандеров" сровняли всё с землёй. В Кривом Роге и Полтаве кладбище. Рванули генеральский штаб

Впервые после относительной паузы по Украине прокатилась через мощнейших бомбардировок. Тяжелее всего пришлось Киеву – местные заявляют сразу о 16 жутких взрывах и последующей вторичной детонации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
ИгорьОвчаренко
Если  судить по заголовкам, то завтра или послезавтра война и закончится .А по конкретней, куда попало и что уничтожено? Это похоже на  постоянный  трёп
Ответить
22 час.
наверх