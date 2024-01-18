Мать погибшей военной ВСУ рассказала о заградотрядах у Артёмовска

Мы никому не нужны - мать украинской военнослужащей ВСУ, погибшей в ходе боевых действий на Украине, раскрыла подробности последнего разговора с дочерью, которая рассказала, что на самом деле происходит в рядах ВСУ.
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