В Астраханской области растет число госпитализаций с гриппом и ОРВИ

За неделю региональный Роспотребнадзор зарегистрировал 5 644 новых больных. В Астраханской области продолжает стремительно расти число заболевших гриппом и ОРВИ: за неделю рост составил 12,98%, количество госпитализированных тоже увеличилось на 4,6%.
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