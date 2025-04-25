Что за фильм, снятый Тиграном Кеосаяном, представила в Москве Маргарита Симоньян?

Режиссер, который сейчас в коме, был бы рад, что его работа увидела свет, убеждена главред RT На 47-м Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма "Семь дней Петра Семеныча", который снял режиссер Тигран Кеосаян.
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