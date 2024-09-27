КНР, Бразилия и другие страны создадут платформу «Друзья мира» по Украине

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены организовать платформу под названием «Друзья мира», которая будет нацелена на помощь в мирном урегулировании украинского кризиса.
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