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"Ростех": ракету "Изделие-305" в зоне СВО применяют с точностью скальпеля

"Ростех": ракету "Изделие-305" в зоне СВО применяют с точностью скальпеля

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев рассказал газете "Красная звезда", что российские военные применяли ракету "Изделие-305" в зоне СВО с хирургической точностью.

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